Mayıs ayında yalnız yaşadığı konteyner eve çağırdığı 19 yaşındaki şizofreni hastası S.A.’ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında “nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla dava açılan ve 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Şükrü B. yakalandı. Önceki gün görülen duruşmasına katılmayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Şükrü B. polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye götürüldü. Şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Faruk Çidem