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Cinsel saldırıya uğrayan sağır ve dilsiz kadın şoka girdi

Adana'da sağır ve dilsiz bir kadın, akşam yaya olarak evine giderken bir kişinin cinsel saldırısına uğrayıp gasp edilmeye çalışılınca şoka girdi.

Cinsel saldırıya uğrayan sağır ve dilsiz kadın şoka girdi

25 Aralık 2016 12:53
Cinsel saldırıya uğrayan sağır ve dilsiz kadın şoka girdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saat 21.30 sıralarında Seyhan ilçesi, Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yaya olarak evine giden sağır ve dilsiz Aysun Topal'ın (39) yanına yaklaşan bir kişi, cinsel saldırıda bulunup daha sonra da çantasını almaya çalıştı. Ancak genç kadın, saldırgana direnince şahıs olay yerinden kaçtı. Genç kadın ise korkudan şoka girdi. Kadının yardımına koşan çevredeki vatandaşlar olayı polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Şoka giren kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis, çevredeki vatandaşlardan alınan eşkal doğrultusunda saldırganın yakalanması için harekete geçti. Bölgede aramalarını sürdüren Yunus ekipleri şüphelinin toplu taşıma araçlarına da binip kaçabileceğini düşünerek Alparslan Türkeş Bulvarı'nda çalışma yaptı. Araçlardan birinde eşkale uygun şüpheli yakalanarak polis merkezine götürüldü. 

Şoku atlattı saldırganı teşhis etti 

Bu arada hastaneye götürülen kadın, yapılan müdahalenin ardından şoku atlattı. Polis akşam valilikte görevli işitme engelli öğretmenini polis merkezine getirdi. Bir süre sonrada sağır ve dilsiz genç kadının tedavisinin ardından polis merkezine getirildi. Genç kadın işitme engelli hocasına işaret dili ile olayı anlattı.
Genç kadın, kendisini zanlının önce taciz edip, cinsel saldırıda bulunduğunu daha sonrada çantasını almaya çalıştığını ileri sürdü. Genç kadının ifadesi alındıktan sonra yakalanan İsmail Hakkı Y. (28) kadına gösterildi. Sağır ve dilsiz kadının kendisine saldıran kişinin yakalanan zanlı olduğunu söyledi. Bunun üzerine zanlı hakkında "cinsel saldırı ve gasp girişiminden" işlem yapıldı. 

Aysun Topal, evine gönderilirken şüpheli ise adliyeye sevk edildi.  


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