Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda CIO Dergisi tarafından düzenlenen ‘CIO Ödülleri 2016’ sahiplerini buldu. Bu yıl yedincisi düzenlenen ödül töreninde kurumlarında fark yaratan teknoloji liderleri ve projeleri ödüllendirildi. ‘Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü’nün sahibi Shaya CIO’su Suad Candır olurken, ‘Vodafone Teknolojide Kadın Liderler Özel Ödülü’ne ise TNT Türkiye CIO’su Eylem Zağlı layık görüldü. Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ'ın açılış konuşmasını yaptığı törende, Türkiye’nin öncü kurumlarının 200’ü aşkın bilgi ve iletişim teknolojileri liderleri ile üst düzey yöneticileri bir araya geldi. Türkiye’nin lider kurumlarının üst düzey yöneticilerinin Dijital Dönüşüm projelerine destek sunmayı hedefleyen Vodafone, CIO Ödülleri 2016 kapsamında üçüncü kez Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü verdi. Vodafone’dan aldığı mobil ürünler ve kurumsal çözümlerle Dijital Dönüşüm atılımına imza atan TNT Türkiye CIO’su Eylem Zağlı ve Shaya CIO’su Suad Candır özel ödülle onurlandırıldılar. CIO Ödülleri kapsamında, 25 teknoloji lideri ödül almaya hak kazandı. Güldağ, törenin açılış konuşmasında, bu yıl yedinci kez düzenlenen etkinlikte, şirketlerin başarılı CIO'larını ödüllendirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, ilerleyen yıllarda CIO'lara çok daha önemli roller düşeceğini vurguladı.

Dijitalleşmenin gittikçe daha öne çıkmasıyla birlikte kurumların iş yapış süreçlerinin değiştiğini aktaran Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: “Kurumların en değerli sermayesine dönüşmeye başlayan bilgiyi yöneten profesyoneller, dijitalleşmenin de etkisiyle kurumların doğal liderlerine dönüşüyor. Bu sebeple CIO’lar, artık şirketlerin başarı reçetelerini yazan liderlere dönüşmüş durumda. Deloitte'nin 23 ülkede 1200'ü aşkın CIO ile gerçekleştirdiği 2016 CIO Araştırması'nın sonuçlarına göre Dijital Dönüşüm, gelecekteki iş modelleri ve şirket gelirlerini etkileyecek en önemli unsurlar arasında bulunuyor. Dijitalleşmenin getirilerini şimdiden gören şirketler, stratejilerini bu doğrultuda çiziyor. İş dünyasının kayıtsız kalamadığı bu süreç, Dijital Dönüşüm Liderliği görevini, CDO (Chief Digital Officer) doğurdu. Günümüz CIO’larının görevi Dijital Dönüşüm ile beraber CDO’ya doğru kayıyor. Gartner tahminlerine göre, 2017’ye kadar şirketlerin yüzde 50’sinin CDO ataması bekleniyor. Günümüzde donanım merkezli bir dünyadan servis merkezli bir dünyaya doğru hızla hareket eden makineler arası iletişim (M2M) ise kabuk değiştirerek yerini Nesnelerin İnterneti’ne (IoT) bırakıyor. Vodafone olarak şu an dünya genelinde 46 milyon adet nesneye hayat veriyoruz. Dünyanın en büyük ve en yaygın Nesnelerin İnterneti servisi sağlayıcısıyız.

İşletmelerin yarına ne kadar hazır olduklarını ve hazır olmak için neye ihtiyaç duyduklarını anlamalarını sağlamak için geliştirdiğimiz Yarına Hazırım Platformu çatısı altında IoT alanında çözümler sunuyoruz. Bu yılın başında Türkiye’nin ilk ve tek IoT Servis Geliştirme Platformu’nu hayata geçirdik. Vodafone Türkiye Kurumsal İş Birimi olarak, Türkiye'nin Dijital Dönüşümüne liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda, ülkemizdeki işletmelerin telekomünikasyon ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca çözümler geliştiriyor ve uyguluyoruz. İşletmelerin dijital iş ortağı olarak tek çatı altında sunduğumuz çözümlerle, dijital bağlantılı yaşamı kurumlar için kolay ve erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle ülkemizdeki tüm şirketleri ‘Yarına Hazırım’ platformu ile dijitalleşme endekslerini hesaplamaya, mevcut durumlarını ölçmeye ve ihtiyaçlarına en uygun çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz”.

Ödül kazanan teknoloji liderleri:

1-Mopaş - Mahmut Ülkü

2-Abank - Mehmet Boydak

3-Adm Elektrik Dağıtım A.Ş -Mehmet Karadeniz

4-Koç Finans - Mine Çıkrıkçı

5-Atasun Optik - Mustafa Ozan

6-Demirören Holding- Nihat Aydemir

7-MUDO - Rasim Manavoğlu

8-Grup Gökkuşağı Hipermarketleri -Sedat Günceoğlu

9-Cengiz Holding - Sinan Özkan

10-Odeabank - Tayfun Küçük

11-Sinpaş GYO- Hakan Cem Topal

12-Tiryaki Agro Gıda -Köksal Küçükada

13-Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu - Hilmi Koçak

14-Allianz Sigorta-Kaan Günay

15-Volkswagen Doğuş Finansman-Ece Gündoğdu Koç

16-Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu- Ahmet Kadir Biçimli

17-Tam Faktoring-Hakan Karamanlı

18-Toyota Türkiye -Erkan Aytürk

19-Bankalararasi Kart Merkezi-Celal Cündoğlu

20-Namık Kemal Üniversitesi-Evren Köksal

21-Türkiye Finans Katılım Bankası- Fahri Öbek

22-Leaseplan Otomotiv- İdil Karacan

23-Bmc Otomotiv-Engin Kavas

24-Pronet - Özgür Çetin

25-Aktifbank -Uğur Gökhan Özdinç

Özel Ödüller:

Microsoft Özel Ödülü - Aksigorta CIO’su Metin Demirel

Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü - Shaya CIO’su Suad Candır

Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü - TNT Türkiye CIO’su Eylem Zağlı