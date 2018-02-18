Cip ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Kaza, Yeni Mahalle Ali Akkanat Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Y. yönetimindeki 42 B 8754 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde iken Öğretmenevi kavşağına geldiğinde İbrahim Y.’nin kullandığı 07 ELM 70 plakalı ciple çarpıştı. Kazanın şiddetiyle yön değiştirerek karşı şeride geçen 42 B 8754 plakalı otomobil, Öğretmenevi önünde park halinde olan iki araca çarparak durabildi. Kazada, her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ise, Öğretmenevinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.