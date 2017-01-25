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Cip uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da bir cipin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Cip uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

25 Ocak 2017 23:17

Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Buruk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Ekelik(36) yönetimindeki 01 DBM 63 plakalı cip iddiaya göre sürücünün viraj çıkışı yolu fark etmemesinden dolayı yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Taklalar atan otomobilin parçaları yamaç boyu savrulurken araçta bulunan Gökhan Ekelik ve Nagihan Uzun yaralandı. Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Cankur ekipleri sevk edildi. Hayatı tehlikesi olan Uzun, güçlükle uçurumdan çıkarılırken ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Nagihan Uzun hayatını kaybetti. Araç sürücü Gökhan Ekelik’in tedavisinin devam ettiği bildirildi.

“CADDE ÜZERİNDE 10’UNCU ÖLÜMLÜ KAZA OLDU"

Mahalle sakini Arif Akkoç, cadde üzerinde sürekli ölümlü kazaları meydana geldiğini ifade ederek, “Buradan en az 10 tane kaza oldu. Yolun yapılmamasından dolayı bu tür kazalar meydana gelmektedir. Biran evvel yolumuzu yapılmasını istiyoruz. Buradan yetkilere duyuyoruz, gerekenin yapılmasını arz ederiz” dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Süleyman Cenk İdaye


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