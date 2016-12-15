Kaza, Bartın Toptancılar Sitesi kavşağında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halden çıkarak Kozcağız istikametine dönmekte olan minibüse, Bartın istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan bir cip çarptı. Cipin arkadan çarptığı minibüs kaldırımı aşarak yan yola devrildi. Kazada minibüste bulunan D.A. ve D.A yaralandı. Yaralılar acil sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin kameralarına da yansıdı.

Polis, kaza hakkında soruşturma başlattı.

Mustafa Kurt

