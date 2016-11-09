Kaza, Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çarşı istikametine giden O.Z. idaresindeki 67 LG 463 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 67 TK 532 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile otomobil, kaldırıma çıkarak dükkana girdi. Cip ise kaldırıma çarptıktan sonra durdu. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu sürücü O.Z., kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

