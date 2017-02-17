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Çıplak görüntülü şantaja iyi hal indirimi

İzmir'de, şarkıcılık yapan sevgilisinin kendisinden ayrılmak istemesi üzerine çıplak görüntülerini internette yayınlamakla tehdit ettiği iddia edilen iş adamı, bir yıl hapis cezasına çarptırılırken, bu ceza iyi hal indiriminden 10 aya düşürüldü.

Çıplak görüntülü şantaja iyi hal indirimi

17 Şubat 2017 14:59

İzmir'de, şarkıcılık yapan sevgilisi S.B. ile birlikte olan K.A., iddialara göre sevgilisinin çıplak görüntülerini çekti. S.B.'nin ayrılmak istediğini söylemesi üzerine, K.A. çektiği görüntüleri internette yayınlamakla tehdit etti. Bunun üzerine konu yargıya taşındı. Davanın son duruşması İzmir Asliye Ceza Mahkemesinde yapıldı.

Korkutmak maksadıyla yapmış

Son duruşmaya katılan iş adamı K.A., mahkemede şantaj yaptığını kabul etti. K.A., "İzmir'de şarkıcılık yapan S.B. ile bir arkadaşımın aracılığıyla tanıştım. Kendisiyle 6 ay gibi bir süre arkadaşlık yaptık. Ben kendisine aşık oldum. Onun istediği her şeyi aldım. Bir dediğini iki etmiyordum. Onu çok seviyordum. Onun da beni sevdiğini sanıyordum ancak meğerse öyle değilmiş. Kendisi benimle param için birlikte olmuş. Amacım bu çıplak görüntüleri ve resimleri paylaşmak değildi. Sadece korkutmak maksadıyla bunu yaptım" dedi.

Sanık avukatı Mustafa Tekin'de, görüntülerin ve resimlerin gizli çekilmediğini, bu görüntülerin ve resimlerin çekilmesinde şikayetçinin de haberi olduğunu, şantaj konusu olan görüntülerin ve resimlerin hiçbir yerde paylaşılmadığını söyleyerek beraat talebinde bulundu. Müşteki S.B. ifadesinde ise birlikte olduklarını ancak daha sonra ayrılmak istediğini, bunu kabullenemeyen iş adamının kendisine çıplak görüntüler ve resimlerle şantaj yaptığını, kendisine gerekli cezanın verilmesini istedi.

Yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti sanık iş adamına 1 yıl ceza verdi. Sanığın duruşmalara takım elbise ile gelmesini ve sabıkası olmayışını dikkate alan mahkeme, 10 aya indirdiği cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. İş adamının, 5 yıl içinde aynı suçu işlemediği taktirde açılan davanın yok hükmünde sayılacağı öğrenildi.

Etiketler: iş adamı, sanık, şantaj


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