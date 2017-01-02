Yeni kimlik kartı başvuruları, tüm Türkiye genelinde olduğu gibi, Esenler’de de bugün başladı. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, İlçe Nüfus Müdürlüğüne gelerek yeni kimlik kartı başvurularını yaptı. Merakla beklenen "Çipli Kimlik Kartı" başvuruları 2 Ocak Pazartesi günü itibariyle başladı. Vatandaşlar, online randevu sistemiyle Nüfus Müdürlüğü dairelerinde sıra beklemeden kimlik kartı başvurusu yapabilirken, işlem için gerekli tüm detayları "https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr/" adresinde öğrenebilecek. Ayrıca Alo 199 telefon hattından da randevu alınabilecek. Kimliklerin ücretleri ise; kanuni bildirim süresi dışında, doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı içinse 32 TL olarak belirlendi.

Başkan Göksu yeni kimlik kartlarının hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni kimlik kartları sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti önleyecek. Aynı zamanda kimlik kartları kamu kurumlarının vatandaşa yönelik sunacakları hizmetlerde elektronik iş süreçlerini destekleyerek bürokrasiyi azaltacaktır" dedi.

BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER

Randevu alınmasının ardından "Çipli Kimlik Kartı" başvurusu için nüfus cüzdanı veya evlilik cüzdanı, sürücü belgesi ile son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğrafla birlikte İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne başvurmak yeterli olacak.

(İHA)