Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Çipli kimlik kartlarına başvurular başladı

Çipli kimlik kartlarına başvurular başladı

Çipli kimlik kartlarına başvurular, bugün itibariyle tüm illerde alınmaya başlandı. Vatandaşlar, çipli kimlik kartlarını almak için nüfus müdürlüklerine akın etti.

Çipli kimlik kartlarına başvurular başladı

02 Ocak 2017 16:03

Çipli kimlik kartlarına başvurular, bugün itibariyle tüm illerde alınmaya başlandı. Başvuru sırasında kişinin biyometrik verileri, parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi olarak hem sağ hem de sol el için alınıyor. Nüfus müdürlüklerine gelemeyecek durumda olan vatandaşların başvuruları ‘Gezici Kayıt Terminalleri’ ile alınacak.

Konuya ilişkin bilgi veren Çankaya Nüfus Müdürü Mustafa Güngörlü, çipli kimlik kartlarına başvuruların bugün itibariyle başladığını söyledi. 15 yaşını tamamlamış vatandaşların şahsen başvuruda bulunabileceği bilgisini veren Güngörlü, “Vatandaşlarımız randevulu veya randevusuz sistemle başvuruda bulunabilirler. Başvuruda bulunurken, kişinin kimliğini kanıtlayacak bir belge ile gelmesi gerekiyor. Bu belgeler; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, basın kartı, avukatlık kimlik kartı veya askeri kimlik kartı gibi belgelerdir. Bu belgeler yoksa, köy ya da mahalle muhtarlığından alacağı nüfus cüzdanı talep belgesi ve son 6 içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile başvurabilir” diye konuştu.

Çipli kimlik kartları için 3 yıllık bir planlamanın söz konusu olduğunu kaydeden Güngörlü, “2017 yılı için kimlik kartı bedeli 16 lira olarak belirlenmiştir. Şahısların biyometrik verileri alındıktan sonra bu bilgiler İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne aktarılıyor. Daha sonda 1 hafta içerisinde PTT Kargo aracılığı ile şahsın belirttiği adrese kimlik teslimi yapılacak” ifadelerini kullandı.

Bugün itibariyle tüm illerde alınmaya başlanan çipli kimlik kartlarına başvuruda bulunan vatandaşlar ise, yeni uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

İlker Turak 

 

Etiketler: Çipli kimlik kart


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara -5°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç