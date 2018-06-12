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Çipras açıkladı: Makedonya’nın adı değişti

Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim krizi çözüldü. Makedonya’nın yeni isminin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olmasına karar verildi.

Çipras açıkladı: Makedonyanın adı değişti

12 Haziran 2018 22:25

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras acil olarak ayarlanan bir görüşme üzerine Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos’u ziyaret etti. Çipras, Pavlopoulos ile yaptığı görüşmede Makedonya ile 26 yıldır devam eden isim krizinin çözüldüğünü ve Makendonya Başbakanı Zoran Zaev ile Makedonya’nın yeni ismi konusunda anlaşmaya varıldığını aktardı. Çipras görüşmeden sonra Yunan basınına yaptığı açıklamada, iki ülkenin Makedonya’nın yeni adı olarak “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" üzerinde karar kıldığını ilan etti. 

Bu hafta sonu iki ülke Çipras ve Zaev’in bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Yugoslavya’nın dağılmasından sonra kurulan Makedonya’nın, Makedon tarihi ile alakası olmadığını söyleyerek eleştiride bulunmuştu. Yunanistan yine aynı gerekçe ile Makedonya’nın NATO ve AB ile üyelik müzakerelerine başlamasını veto etmişti. 

Manol Kostidis 

 

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