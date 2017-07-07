Çipras hastaneye kaldırıldı

Çipras’ın fıtık ameliyatı olacağı ve ameliyat kararının dün yapılan tıbbi incelemeler sonucunda alındığı belirtildi.
42 yaşındaki Çipras’ın sağlık durumunun iyi olduğu, ameliyatın Atina Evgemidio hastanesinde yapılacağı bildirildi.
Manol Kostidis
Çipras’ın fıtık ameliyatı olacağı ve ameliyat kararının dün yapılan tıbbi incelemeler sonucunda alındığı belirtildi.
42 yaşındaki Çipras’ın sağlık durumunun iyi olduğu, ameliyatın Atina Evgemidio hastanesinde yapılacağı bildirildi.
Manol Kostidis
Etiketler: Çipras, Yunanistan