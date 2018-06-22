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Çipras kravat taktı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras 2015 yılında girdiği bir iddiayı kaybetmesi sonucu, bir tabusunu yıkarak kravat taktı.

Çipras kravat taktı

22 Haziran 2018 22:12

Kravat takmama alışkanlığıyla defalarca gündeme gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, başbakan seçildiği 2015 yılında Yunanistan kurtarma paketlerinden çıkıp borç vadesi uzatılır ise kravat takacağını vaat etmişti. AB Ekonomi bakanlarının dün almış oldukları karar ile Yunanistan'ın borç ödeme vadelerinin uzatılması ve piyasalara geri dönmesi kararlaştırılması üzerine eden Çipras, İddiayı kaybettiğini kabul ederek kravat takacağını duyurmuştu. Yapılan açıklamadan sonra ise Çipras, kravat takarak basının karşısına çıktı.

Manol Kostidis 

 

 

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