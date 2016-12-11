Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, terör saldırısına ilişkin taziyelerini iletmek üzere Başbakan Binali Yıldırım’ı aradı.

Görüşmede Başbakan Çipras’ın, söz konusu terör saldırısını şiddetle kınadığını belirttiği, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları olmak üzere, tüm Türk halkına ve hükümete başsağlığı, yaralananlara acil şifa dileklerini ilettiği kaydedildi.

Görüşmede Başbakan Çipras’ın ayrıca Yunanistan olarak terörü kaynağı ne olursa olsun lanetlediklerini, bu bağlamda ülkemizin terörle mücadelesine güçlü destek verdiklerini ve Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını vurguladığı belirtildi.

Yine başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım’ın ise taziye dilekleri ve dayanışma mesajı için Başbakan Çipras’a teşekkür ettiği, ülkemizin DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle eş zamanlı yürüttüğü mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini dile getirdiği öğrenildi.

Terörün küresel bir tehdit olduğunu belirten Başbakan Yıldırım’ın, bu tehditle mücadelenin uluslararası işbirliği gerektirdiğini, bu bağlamda komşumuz Yunanistan’ın bu alandaki işbirliğinin ve ülkemizle dayanışmasının büyük önem taşıdığını görüşmede ifade etti.

Görüşmede Başbakan Yıldırım’ın Türkiye-AB ilişkileri ve işbirliği konusundaki beklentileri de aktardığı ayrıca, iki ülke arasında ulaşım alanındaki ilişkilerin daha ileri bir seviyeye taşınması için somut adımlar atılması konusunda ortak çaba göstermeye hazır olduğumuzu dile getirdiği belirtildi.

Görüşmede iki liderin, her alandaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi için yakın siyasi diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.