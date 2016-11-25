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Çipras’tan İskeçe’de Türk lisesine ziyaret

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, İskeçe’de gerçekleştirdiği ziyarette Türk Lisesini ziyaret etti.

Çiprastan İskeçede Türk lisesine ziyaret

25 Kasım 2016 18:01
Çipras’tan İskeçe’de Türk lisesine ziyaret - Tıkla İzle

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Batı Trakya ziyaretinin ilk durağı Dedeağaç’tan sonra Rodop iline bağlı Sirkeli köyüne geçti. Burada kendisini Sirkeli köyü ve etraf köylerden Batı Trakya Türkleri karşıladı. Önce merkezi Sirkeli köyünde bulunan Kozlukebir Belediyesi’ne uğrayan bir süre da Kozlukebir Belediye Başkanı ile karşılıklı sohbet eden Çipras, buradaki ziyareti sırasında bir Türk kahvesi de içti. Görüşme sırasında Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Çipras’a Belediye’nin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve bölge halkının sıkıntılarını aktarma fırsatı buldu. Ziyaret sonunda Başkan Ahmet, günün anısına Çipras’a farklı hediyeler takdim etti. Buradan Sirkeli köyü meydanına geçen Başbakan Çipras kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti. Çipras konuşmasında, “Yıl 2016 biliyorum ancak birileri bugün halen aramızdaki farklılıkları gündeme getirip konuşmaya devam ediyorlar. Farklılıklarımızın bizi birleştiren değil ayrıştırdığını iddia ediyorlar. Nefretin üst sınırlarında konuşmakla seviniyorlar ve Yunan vatandaşlarını hangi Allah’a inandıklarıyla ayırıyorlar. Sonuç olarak Azınlık ve çoğunluk olarak ayırıyorlar” dedi. Çipras, vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirme isteğini geri çevirmedi.

Daha sonra İskeçe’ye geçen Başbakan Çipras’ın ilk durağı İskeçe’deki Muzaffer Salihoğlu Azınlık Ortaokul ve Lisesi oldu. Çipras burada kendisini bekleyen yaklaşık 700 öğrenciye hitap etti ve önünüzdeki yıl bu yoğunluğun azalması için, öğrencilerin daha rahat edebilmeleri için belki de daha geniş bir okul olabileceğini dile getirdi.

İskeçe’deki temaslarını tamamlayan Başbakan Çipras buradan Gümülcine’ye geçerek sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi ve şu anlarda da Gümülcine’de Trakya Ticaret Fuarı’nın açılışını gerçekleştiriyor. Çipras’tan yeni okul istediklerini ifade eden öğrenciler okulun eski olduğunu belirtti. Emirhan Emiroğlu, Çipras’tan okula çok sayıda yenilik yaptığını kaydederek yeni bir okula ihtiyaç duyduklarını söyledi. Emiroğlu, “600 kişilik bir okuluz fakat sahip olduğumuz alan yeterli değil. alanın genişletilmesini istiyoruz. Matematik dersinin yeterli olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: İskeçe, Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras


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