Cips poşetinden uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Diyarbakır yolu Maden ilçesi Gezin mevkiinde çalışma yaptı. Çalışmada durdurulan 2 otobüste ekipler, narkotik köpekleri “Duman" ve "Cesur” ile arama yaptı. Köpekler, otobüste bulunan şüpheli R.Ö.'nün elindeki cips poşetine tepki verdi. Cips poşetine bakan jandarma ekipleri, folyo ve kahveyle sarılmış toz esrar ele geçirildi. Çalışmasına devam eden ekiplerin durdurduğu ikinci otobüste de köpekler, şüpheli Ö.K.'ye tepki verdi.Yapılan aramada şüphelinin cebindeki çoraba gizlenmiş toz esrara ele geçirildi.

Yaklaşık 1 kilogram toz esrarın ele geçirildiği şüpheliler R.Ö. ve Ö.K. ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Kamil Can Kılıç

