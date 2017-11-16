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Cipte bırakılan engelli çocuk cam kırılarak kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, annesi tarafından cipte bırakılan ve havasızlık nedeniyle zor anlar yaşayan 16 yaşındaki engelli kız itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cipte bırakılan engelli çocuk cam kırılarak kurtarıldı

16 Kasım 2017 19:03

Olay, Kesikkapı Mahallesi 61 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; anne N.Y., 16 yaşındaki engelli kızı Nazlışah Y.’yi 48 PL 772 plakalı cipte bırakarak hasta olan kuzeninin yanına gitti. Cipte kalan engelli çocuk, camların ve kapıların kilitli olması nedeniyle içeride havasızlıktan ağlamaya başladı. Ağlayan ve ter içinde kalan çocuğu gören vatandaşlar, kapıları kilitli ve camları kapalı olan aracı açamadı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri aracın plakasından sahibine ulaşamayınca itfaiye ekiplerince aracın ön camı kırıldı. Araç içine giren sağlık personeli çocuğu alarak camdan çıkardı. Havasızlıktan zor anlar yaşayan çocuk oksijene bağlanarak ambulansla alınarak Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. 

Çocuk gittikten sonra aracın yanına gelen anne N.Y., olay yerinin yakınındaki hasta olan kuzenin yanına gittiği ifade etti. Mahalle sakinleri, sorumsuz anneye büyük tepki gösterdi. Otistik olduğu belirtilen Nazlışah Y.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Murat Yalçın
 

Etiketler: engelli çocuk, muğla

 

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