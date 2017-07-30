Çırak olarak başladı, patron oldu

Adana Metal Sanayi Sitesi’nde bulunan iş yerinde 2’si kadın 15 çalışana iş imkanı sunan Dönmez, “İşletmemizi kuralı 2 yıl oldu. 2 yıl içerisinde 6,5 milyon TL civarında ciro elde ettik. Günlük 10 bin TL’lik ürün bizim işletmemize giriyor ve tamamlanmış halde çıkıyor. Dışa bağımlılığımız kesinlikle yok” diye konuştu.

Adana’da yaşayan Mehmet Ali Dönmez, 1998 yılında 17 yaşındayken üniversite harçlığını denkleştirmek için reklam tabelaları üreten bir iş yerinde çırak olarak çalışmaya başladı. Daha sonra üniversiteyi bitiren Dönmez, kendisini geliştirerek reklam tabelası üreten iş yerinde kalfa ve usta oldu. 2015 yılında ise Dönmez, üniversite yıllarında hayal ettiği iş yerini kurmak için KOSGEB’in girişimcilik eğitimine katılıp sertifika aldı. Mehmet Ali Dönmez, ardından projesini KOSGEB’e sunup iş yerini açmak için hibe desteği aldı. Dönmez, 2 sene önce ise Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Metal Sanayi Sitesi içerisinde 800 metrekarelik alan üzerine MAD Endüstriyel Reklam ve Dekorasyon isimli iş yerini açtı.



Endüstriyel reklam sektörünün Türkiye’de İstanbul’dan sonra ilk kez Adana’ya kendisi tarafından tanıtıldığını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan genç girişimci, yurt dışından da reklam anlaşmaları yaptığını sözlerine ekledi.

“Babam iş yeri açmayı kabul etmeyince bu işe yöneldim”



Dönmez, liseyi bitirdikten sonra babasıyla ticarete atılmak istediğini fakat babası kabul etmediği için bu sektöre yöneldiğini belirterek, “Bu işe çıraklıktan başladım. Küçükken bile pazarlarda su satarak, ayakkabı boyayarak geçiniyordum. O dönemden ticarete karşı isteğim var. Babamla birlikte işletme kurmak istemiştim. Babama iş yeri kurma fikrini o zamanlarda önermiştim. Fakat babam bu işi kabul etmedi. Bende ondan sonra grafik tasarım alanında kendimi geliştirmeye başladım” diye konuştu.

“Kısa zamanda önemli firmalara hizmet verdik”



Endüstriyel reklamın Adana’da ilk ve tek temsilcisi olduğunu söyleyen Mehmet Ali Dönmez, “Adana’da bulunan reklam firmaları endüstriyel olarak hizmet veremiyordu. Normal şartlarda reklam tabelaları üretiyorlardı. Biz adımızda endüstriyel alarak hedef kitlemizi kurumsallaştırdık. Şu anda Türkiye’de ciddi ulusal firmalara hizmet veriyoruz. Bu bizim için önemli. Yurt dışında da Irak’ta, Kosova’da ve Ukrayna’da verdiğimiz hizmetler var. Kısa zamanda böyle önemli firmalara hizmetler verdik” ifadelerini kullandı.

“2 yılda 6,5 milyon TL ciro”



İşletmeyi 2 sene önce kurduğunu ve 2 sene içerisinde 6,5 milyon TL’lik ciro yaptığını söyleyen Dönmez, “İşletmemizi kuralı 2 yıl oldu. 2 yıl içerisinde 6,5 milyon TL civarında ciromuz oldu. Günlük 10 bin TL’lik ürün bizim işletmemize giriyor ve çıkıyor. Dışa bağımlılığımız kesinlikle yok” dedi.

“Kaliteyi arttırdık”



“Endüstriyel reklam ve dekorasyon sektörünü anlatan genç girişimci Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

“Biz bir firmanın reklamla ilgili olan bütün ürünlerini yapıyoruz. Çağımız iletişim çağı. Her türlü yenilikleri takip etmemiz lazım. Sürekli yenilikleri takip ediyoruz. Işıklı led tabelalar üretiyoruz. Endüstriyel ürünlerini hazırlıyoruz. Stantlarını, iç mekan yönlendirme tabelalarını ve dış cephe mantolamalarını yapıyoruz. Endüstriyel reklamcılık olarak Adana’da ilk faaliyet gösteren firma biziz. Bunun nedeni daha önce imalat yapan reklam firmalarını biz bir tık arttırdık. Daha hızlı, zamanında ve kaliteli olarak müşterilere ürünleri teslim ediyoruz.”

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay