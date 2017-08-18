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Çıraklık eğitiminde kayıt dönemi kaldırıldı

Çıraklık eğitiminin zorunlu örgün eğitim kapsamına alınmasından sonra kayıt dönemi kaldırıldı.

Çıraklık eğitiminde kayıt dönemi kaldırıldı

18 Ağustos 2017 16:47

Çıraklık eğitimi ile ilgili yapılan düzenlemeler kapsamında; Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin "Kayıt işlemleri" başlıklı 22. maddesinin 9. fıkrasında; 3308 sayılı Kanun'un 10. maddesinin 2. fıkrasına, "Bir işletme ile sözleşme imzalayan 18 yaşından büyüklerin kayıtları yıl boyunca devam eder" ibaresi eklendi.

Aynı yönetmeliğin "Ortaöğretim Kurumları Arasında Nakil ve Geçişler" başlıklı 37. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendine de; mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin nakilleri ile ilgili olarak; alan/dal bulunması halinde öğrenci nakillerinin “Bir işletme ile sözleşme imzalamak kaydıyla zamana bakılmaksızın yapılır" ibaresi eklendi. Bu değişiklikle çırak kayıtlarının önündeki "zaman engeli" olarak bilinen hem işletmelerin hem de öğrencilerin önündeki bürokratik engeller kaldırılmış oldu. Daha önce çırak kayıtları, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği'nin 40. maddesi gereği her yıl Temmuz-Ağustos-Eylül ayları ile ocak ayında yapılıyordu. Yapılan değişiklikler ile artık kayıtlar herhangi bir döneme bağlı olmaksızın yıl boyu ve sürekli olarak yapılabilecek. Bu sayede işveren, ihtiyacı olan çırak öğrenciye her an kolaylıkla ulaşabilecek. 

Etiketler: çırak, Ortaöğretim


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