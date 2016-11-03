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Çırılçıplak metrobüs yoluna atlayan vatandaş şoke etti

Avcılar'da çırılçıplak metrobüs yoluna atlayarak metrobüsün önüne yatan bir şahıs vatandaşları şoke etti.

Çırılçıplak metrobüs yoluna atlayan vatandaş şoke etti

03 Kasım 2016 14:27
Çırılçıplak metrobüs yoluna atlayan vatandaş şoke etti - Tıkla İzle

Metrobüsün son anda durmasıyla kurtulan şahsın yanına gelen bir vatandaş, çıplak şahsa uçan tekme attı.Avcılar Şükrübey metrobüs durağı yakınında meydana gelen olayda kimliği belirsiz bir şahıs, çırılçıplak metrobüs yoluna atladı. Çevredeki vatandaşları şoke eden olay cep telefonu kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, bir şahsın aniden metrobüs yoluna atladığı görülüyor. İlginç anların yaşanmasına neden olan şahıs, çırılçıplak metrobüsün önüne yatıyor. O sırada seyir halinde olan iki metrobüs bir anda duruyor. Metrobüsden inen vatandaşlar çıplak kişiye tepki gösteriyor. Vatandaşlardan bir tanesi çıplak şahsın aynına yaklaşarak, şahsa tekme atıyor. 

Etiketler: avcılar


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