Cirit müsabakaları nefes kesti

Erzincan Cirit Sahasında gerçekleştirilen organizasyonun açılışında Safari Atlı Spor Kulübü ile Osmanlı Atlı Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Etkinliğin ilk gününde cirit müsabakalarını Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile vatandaşlar izledi.

Müsabakalarda Safari Atlı Spor Kulübü, Osmanlı Atlı Spor Kulübü yanı sıra Fatih Atlı İhtisas Spor Kulübü, Erzincan Atlı Spor Kulübü, Muhammer Aydın Atlı Spor Kulübü, Tercan Mamahatun Atlı Spor Kulübü mücadele edecek. Etkinlikler kapsamında 2 grup halinde 6 takımın katılımı ile puan usulü yapılacak ve 3 gün sürecek müsabakalar sonunda dereceye girenlere kupa verilecek.

Fatih Gülnahar

