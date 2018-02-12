Diğer
Kategoriler

Cirit müsabakaları nefes kesti

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında cirit müsabakaları düzenlendi.

Cirit müsabakaları nefes kesti

12 Şubat 2018 09:33

Erzincan Cirit Sahasında gerçekleştirilen organizasyonun açılışında Safari Atlı Spor Kulübü ile Osmanlı Atlı Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Etkinliğin ilk gününde cirit müsabakalarını Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile vatandaşlar izledi.

Müsabakalarda Safari Atlı Spor Kulübü, Osmanlı Atlı Spor Kulübü yanı sıra Fatih Atlı İhtisas Spor Kulübü, Erzincan Atlı Spor Kulübü, Muhammer Aydın Atlı Spor Kulübü, Tercan Mamahatun Atlı Spor Kulübü mücadele edecek. Etkinlikler kapsamında 2 grup halinde 6 takımın katılımı ile puan usulü yapılacak ve 3 gün sürecek müsabakalar sonunda dereceye girenlere kupa verilecek. 

Fatih Gülnahar
 

Etiketler: cirit

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç