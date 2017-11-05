Cirit turnuvası büyük heyecana sahne oldu

Dereceye giren kulüplere 50 ton yem (arpa) yardımının yapılacağı turnuvaya 8 cirit kulübünün katıldı. Bugün çeyrek final müsabakalarıyla devam eden turnuva cirit severlerden yoğun ilgi gördü. İlk gün geçekleştirilen elemelerin ardından bugün çeyrek final müsabakaları yapıldı. Erzurum Atlı spor Kulübü; Şah Dadaş Atlı Spor Kulübü’nü, Şengel Atlı Spor Kulübü de Osmanlı Atlı Spor Kulübünü mağlup ederek yarın ki final müsabakasında oynamaya hak kazandılar.

CİRİTE BAYAN HAKEM DESTEĞİ

Müsabakaları ilk kez bir bayan hakemin görev alması cirit severlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Geleneksel Spor Dalları Cirit Hakemi Tuğçe Gönenç, “Bu spora 4 yıl önce başladım. Spora başlama sebebim atlara olan sevgimdi. Türklük geleneklerini içeriyor. Bu geleneğin içinde almak istedim. İlk başta bu spora girdiğimde biraz yadırgandım. Sporcular erkek olmasından dolayı biz içlerine girdikçe biraz daha kendilerini dizginlemeye başladılar. Küfürler azaldı” dedi.

Geleneksel Spor Dalları Erzurum İl Temsilcisi Sinan Çoban ise bugün oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek turnuvada birinci olan takıma 5,5 ton, ikinciye 3,5 ton üçüncüye 2,5 ton, dördüncüye ise 1,5 ton yem yardımı yapılacağını, Cirit sporuna katkılarından dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür etti.

Babalarıyla cirit müsabakalarını izleyen çocuklar dikkat çekti. Atlı sporu çok sevdiklerini söyleyen minik cirit severler, soğuk havaya rağmen maçları büyük bir dikkatle izledi.

(Şahap Gürler/İHA)