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Çirkin Kral’a anma

Adanalı sinemacı Yılmaz Güney’i üç yıldır yürüyüş, konser ve söyleşiler yaparak anan Çukurova Beleyesi bu yıl da Çirkin Kral için özel bir etkinlik düzenliyor. Güney için ünlü halk ozanı Ali Asker ve şair Taner Nart’ın katılacağı bir program gerçekleştirilecek.

Çirkin Krala anma

14 Ağustos 2017 11:27

Sanatçının 33’üncü ölüm yıl dönümü olan 9 Eylül 2017 Cumartesi akşamı Ercan Çetin (Doğal Park 1) Doğal Parkı içerisinde şiir ve türkü şöleni gerçekleştirilecek. Etkinliğe Fransa’da yaşayan ünlü halk ozanı Ali Asker sazı ve türküleri, Adanalı şair Taner Nart ise usta şairlerin şiirleriyle geceye katılacak.

Sinema günleri ve festival

Yılmaz Güney için ilk kez 30. ölüm yıl dönümünde Adanalı sanatçıların da katılımıyla meşaleli bir yürüyüş gerçekleştirilmiş, ertesi yıllarda da sanatçı için söyleşiler ve mini konserler yapılarak anma etkinlikleri yapılmıştı. Yılmaz Güney adına Sinema Günleri ve ayrıca kısa film -belgesel film yarışmalarını içerecek festival yapmayı da hedeflediklerini belirten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, 9 Eylül’deki etkinlikle ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Güçlü sesi ve müthiş güzel çaldığı sazı ile Ali Asker’in adını duyan herkes Yılmaz Güney için yapacağımız anma etkinliğine koşacaktır. Duyarlı kişiliği ve muhteşem şiir performansıyla farklı ve özel bir yeri olan Adana’mızın çocuğu Taner Nart’ın okuyacağı şiirlerle müthiş bir gece olacak. Usta sinemacımız Yılmaz Güney’e yakışan anma etkinliği sırasında sanatçının hayatını ortaya koyan ve özel olarak hazırladığımız bir de jenerik izleyeceğiz. Tüm Yılmaz Güney dostlarını bekliyoruz.”


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