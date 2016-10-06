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'Cirque Eloize Saloon' Vahşi Batı’yı EXPO 2016’ya getirdi

'Cirque Eloize Saloon' isimli müzikal gösteri EXPO 2016’da başladı.


06 Ekim 2016 14:27

50 ülkede, 500 farklı şehirde 4 binden fazla gösteri yapan Cirque Eloize'nin 'Saloon' isimli akrobatik müzikal gösterisi EXPO 2016 gösteri salonunda izleyiciyle bulaşmaya başladı.

Vahşi batının zengin tarihi ile müzikal mirasından ilham alan gösteri, izleyenlere mizah, tiyatro, akrobasi ve müzik eşliğinde bir macera yaşatıyor. Canlı müzik eşliğinde, dönemin kıyafetlerini giyen dansçılar ve akrobatlar izleyenleri heyecanlandıran ve keyiflendiren bir şov sunuyor.
Sahne dekorlarının da gösteriye ustaca dahil edildiği 'Cirque Eloize Saloon' hem küçüklere, hem de büyüklere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Vahşi batıda geçen bir aşk hikayesini konu alan müzikal gösteri birbirinden zor hareketleri ustaca sergileyen akrobatların şovlarıyla nefes kesiyor.
'Cirque Eloize Saloon' 26 Ekim’e kadar pazartesi günleri hariç hafta içi her gün 21.00’de, cumartesi ve pazar günleri ise 15.00 ve 21.00’de EXPO 2016 gösteri sahnesinde ücretsiz olarak izlenebilecek.
 

Etiketler: Cirque Eloize Saloon, EXPO 2016, vahşi batı


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