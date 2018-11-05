İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

City lider, Chelsea ve Liverpool takipte

City lider, Chelsea ve Liverpool takipte
City lider, Chelsea ve Liverpool takipte

İngiltere Premier Lig’de 29 puanla liderliğini sürdüren Manchester City’i, Chelsea ve Liverpool 2 puan geriden takip ediyor.

İngiltere Premier Ligi'de Manchester City 11 haftada aldığı 29 puanla lider konumda bulunuyor. Chelsea ve Liverpool ise 27 puanla 2. sırada yer alarak City'i yakından takip ediyor. Premier Lig'in 11. haftasında Southampton ile karşılaşan Manchester City, rakibini 6-1'lik skorla mağlup etmiş ve oynadığı futbolla taraftarının da memnuniyetini kazanmıştı.

Öte yandan Crystal Palace ile evinde karşılaşan Chelsea, rakibini 3-1 yenerek zirve yarışında takibini sürdürürken, Liverpool ise deplasmanda Arsenal ile 1-1 berabere kaldı ve City ile puan durumunu eşitleme şansını kaybetti.

Premier Lig'in 11. haftasının kapanış müsabakası bugün Huddersfield Town ile Fulham arasında oynanacak. Huddersfield Town, 3 puanla ligde 20. sırada bulunurken, Fulham ise 5 puanla 19. sırada yer alıyor.  

Ozan Buğra Koşar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.