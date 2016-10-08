YTB’nin çalışmalarını anlatan Başkan Bülbül, Osmanlı’nın Filistin arşivlerini yeniden açtıklarını söyleyerek, Filistin halkının İsrail’e karşı verdiği mücadelede elinin güçleneceğini bildirdi.

6-9 Ekim 2016 tarihleri arasında Ankara gerçekleşecek olan Citytech Fuarı’na katılmak üzere Lübnan, Suudi Arabistan, Cezayir, Fas ve Filistin’den yaklaşık 50 kişilik bir heyet Türkiye’ye geldi. Ülkelerindeki belediyelerde çeşitli görevlerde bulunan yetkililerden oluşan heyet, Türkiye’de işbirliği yapma imkânı olan kurumlara ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında YTB’ye gelen heyet, Başkan Kudret Bülbül ile bir araya geldi.

Kopan ilişkileri yeniden inşa edeceğiz

Heyete YTB’nin faaliyetlerini anlatan Bülbül, yurtdışındaki vatandaşlara, soydaş ve akraba topluluklar ile uluslararası öğrencilere yönelik yoğun çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Heyettekilere, “Sizler geldiğiniz ülkeler itibariyle soydaş ve akraba topluluklara yönelik çalışmaların içerisindesiniz” diyen Bülbül, YTB olarak yakın coğrafyayla kopan ilişkileri yeniden eski haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Soydaş ve akraba topluluklara yönelik desteklenen yüzlerce projenin varlığına dikkati çeken Bülbül, Filistinliler için Osmanlı’nın Filistin arşivlerinin yeniden açılması projesini anlattı. İsrail-Filistin meselesinde Filistin halkının elinin bu çalışma ile güçleneceğini ifade eden Bülbül, “Filistin’in, Kudüs’ün tapusunu adeta yeniden veriyoruz. Filistin halkının uluslararası mahkemelerde verdiği mücadele bu sayede belgelere dayanmış olacak” diye konuştu.

Yurtdışındaki vatandaşlarımızla yakından ilgileniyoruz

Yurtdışında yaşayan yaklaşık 10 milyon Türk vatandaşının olduğunu anlatan Bülbül, yurtdışındaki Türk vatandaşlarının sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini, onların bulundukları ülkelerde daha aktif olmaları için mali destek sağladıklarını bildirdi. Özellikle Avrupa’da yabancı düşmanlığının giderek tırmandığına dikkati çeken Bülbül, sağlanan bu desteklerin sadece Türk vatandaşlarına yönelik olmadığını, orada ayrımcılığa, haksızlığa uğradığını düşünen bütün ülkelerin diasporalarına katkı sağladıklarını belirtti. Türkiye Burslarını da anlatan Bülbül, bu yıl yaklaşık 180 ülkeden 120 bin başvuru geldiğini ve öğrencilere sağlanan imkânlardan bahsetti.

FETÖ tehlikesi diğer ülkeler için devam ediyor

Heyete FETÖ’yü anlatarak uyarılarda bulunan Bülbül, Türkiye’nin hem DAEŞ ile hem PKK ile hem de FETÖ ile mücadele ettiğini söyledi. DAEŞ ve PKK’nın eylemleriyle ortaya çıktıkları andan itibaren kendilerini terör örgütü olarak ilan ettiklerini belirten Bülbül, FETÖ’nün böyle bir örgüt olmadığını, sürekli kendisini farklı maskelerle kamufle ettiğini ancak maskenin 15 Temmuz’da tam anlamıyla düştüğünü bildirdi.

Türkiye’nin FETÖ’nün gerçek yüzünü gördüğünün altını çizen Bülbül, FETÖ’nün farkında olmayan ülkelerde tehlikenin çok daha büyük olduğuna işaret etti. FETÖ tecrübesini her fırsatta paylaştıklarını belirten Bülbül, heyete FETÖ’ye karşı uyarılarda bulunarak, ülkelerinin stratejik kurumlarında yapılan yuvalanmalara dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.

