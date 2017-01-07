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’Çivisiz Camii’ 8 asırdır ayakta

Samsun’un Çarşamba ilçesinde tek bir çivi bile kullanılmadan yapılan tarihi Göğceli Camii (Çivisiz Camii) görenleri hayrete düşürüyor.

Çivisiz Camii 8 asırdır ayakta

07 Ocak 2017 10:35

Günümüzde dayanıklı olduğu iddia edilen yapıların kısa ömürlü olmasına karşın, 811 yıl önce çivi kullanılmadan, ahşaptan yapılan Göğceli Camii varlığını sürdürüyor. Müslümanların yüzyıllardır ibadet ettiği cami, ahşaptan yapılmasına rağmen yüzlerce devletten daha eski bir yapı olma özelliği taşıyor. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde inşa edilen cami, birçok medeniyete ve savaşlara tanıklık etti. Selçuklu ve Osmanlı’yı geride bırakan cami, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına merdiven dayadı.

Turistlerin ilgisini çeken cami, çivi kullanılmadan yapılmasının yanı sıra yapım sırasında yapının çeşitli yerlerine konan şifreleri ile de dikkat çekiyor. Çivisiz Cami’nin kim tarafından yapıldığı tam bilinmiyor. Çivisiz Cami’nin, gezici irşat ekibi ya da Selçuklular tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

Göğceli Camii’nin hemen önünde garipler mezarlığı bulunuyor. Buradaki mezar taşlarında yapılan incelemede en eski kabrin 300 yıllık olduğu tespit edildi. Caminin hemen yan tarafında tarihi bir su kuyusu bulunuyor.

"KURT BOĞAZI’ TEKNİĞİYLE YIĞMA OLARAK YAPILDI"

Üç yıldır Çivisiz Cami’de imamlık yapan Ahmet Özköse, "Bu caminin burada olması 8 asır önce Müslümanların burada olduğunun en büyük delilidir. Camimiz Selçuklu eseridir. Caminin yapılışında çivi kullanılmamıştır. Köşelerden tahtaların birbirine geçirilerek ’kurt boğazı’ denilen teknikle yığma olarak yapılmıştır. Camimiz mezarlığın ortasında sessiz huzurlu bir yerdedir. Çok fazla ziyaretçisi var. Geçtiğimiz yıllarda restorasyondan geçmişti. Fakat önümüzdeki zamanda yeni bir restorasyona gireceği söyleniyor" dedi.

(Kenan Akyüz / İHA)

Etiketler: Çivisiz Camii


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