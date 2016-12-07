Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Çizgi film karakterli kutuda 1.5 milyonluk zehir

Çizgi film karakterli kutuda 1.5 milyonluk zehir

Ankara polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, üzerine çizgi film karakterlerinin figürleri basılan ve piyasa değeri 1.5 milyon TL olan LSD uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çizgi film karakterli kutuda 1.5 milyonluk zehir

07 Aralık 2016 13:58

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Çankaya ilçesine bağlı Aşağı Öveçler Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu madde satıldığı tespit edildi. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, sentetik uyuşturucu madde olan LSD emdirilmiş ve üzerinde çizgi film karakterlerinin figürleri bulunan 19 adet karton içinde 9 bin 957 pul ele geçirdi. Küçük yaştaki çocukları uyuşturucuya özendirmek ve teşvik etmek için çizgi film karakterlerinin kullanıldığı uyuşturucunun piyasa değerinin 1.5 milyon TL olduğu belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin, son yıllarda ele geçirilen en büyük miktar olduğu belirlenirken, olayla ilişkisi olduğu tespit edilen C.Ö ve S.G.K isimli iki şüpheli de yakalandı. Yakalanan şüpheliler “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve nakletmek” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Etiketler: ankara emniyet müdürlüğü, Ankara polisi, uyuşturucu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç