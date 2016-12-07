Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Çankaya ilçesine bağlı Aşağı Öveçler Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu madde satıldığı tespit edildi. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, sentetik uyuşturucu madde olan LSD emdirilmiş ve üzerinde çizgi film karakterlerinin figürleri bulunan 19 adet karton içinde 9 bin 957 pul ele geçirdi. Küçük yaştaki çocukları uyuşturucuya özendirmek ve teşvik etmek için çizgi film karakterlerinin kullanıldığı uyuşturucunun piyasa değerinin 1.5 milyon TL olduğu belirlendi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin, son yıllarda ele geçirilen en büyük miktar olduğu belirlenirken, olayla ilişkisi olduğu tespit edilen C.Ö ve S.G.K isimli iki şüpheli de yakalandı. Yakalanan şüpheliler “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve nakletmek” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.