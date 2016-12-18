Cizre’de Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Şırnak İl Temsilciliği öncülüğünde “Teröre Karşı Tek Ses, Tek Yüreğiz” sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Sanat Sokağı’nda bir araya gelen binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla "Vatan sana canım feda", "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir" sloganları attı. Burada Kur’an’ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından grup adına açıklama yapan Büro Memur-Sen Şırnak Temsilcisi Mehmet Akdeniz, “Türkiye’de huzur, sükun ve kardeşlik iklimin hakim olmasından rahatsız olan odaklarca dün Kayseri’de, bir hafta önce İstanbul’da gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Laz hepimiz biriz, beraberiz. Sık sık tekrarladığımız bu cümle her geçen gün bizim için daha anlamlı hale gelmektedir. Bu kardeşliği parçalamak isteyen PKK terör örgütü, işine-okuluna giden masum insanlarımızı, Türk-Kürt demeden hafta sonu iznine çıkan gencecik askerlerimize saldırmıştır. Terör örgütlerinin hedefi milletimizi ve dinimizi yok etmektir. Bu anlamda tüm terör örgütlerini lanetliyoruz” dedi.

Açıklamanın ardından şehitler için dua okuyan grup, bayraklar ve sloganlar eşliğinde Nusaybin Caddesi’ne,. ardından da Sanat Sokağı’na kadar yürüdü.