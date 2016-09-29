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Cizre’de 147 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde147 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Cizrede 147 bin 720 paket kaçak sigara ele geçirildi

29 Eylül 2016 11:49


Edinilen bilgilere göre, Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı Kurumcu Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından 17 Eylül’de, Cizre-Nusaybin karayolu üzerinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında F.D., G.T. ve S.U. yönetimindeki 3 TIR şüphe üzerine durduruldu. TIR’larda yapılan aramada, piyasa değeri 199 bin 560 TL olan toplam 66 bin 250 paket faturasız, bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigara ele geçirildi. Bozalan Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından 18-19 Eylül’de yapılan çalışmada ise R.A. ve H.B. yönetimindeki 2 kapalı kasa minibüste arama yapıldı. Aramalarda, piyasa değeri 244 bin 410 TL olan toplam 81 bin 470 paket faturasız, bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigara ele geçirildi. 


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