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Cizre’de askeri araç devrildi: 9 yaralı

Şırnak'ın Cizre İlçesi yakınlarında bulunan Saklan Deresi'nde, askerleri taşıyan zırhlı aracının devrilmesi sonucu 9 asker yaralandı.

Cizrede askeri araç devrildi: 9 yaralı

06 Mayıs 2017 18:58

Cizre ile İdil ilçeleri arasında bulunan Şerafettin Elçi Havalimanı'na kargo uçakları ile gelen özel eğitimli askerleri, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na taşıyan zırhlı araç Cizre ilçesine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Saklan Deresi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle devrilerek, şarampole yuvarlandı. Saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada yaralanan askerler, yoldan geçen sivil araç sürücüleri ve daha sonra olay yerine çağrılan ambulanslar ile Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilirken, hava alanından gelen ve askerleri taşıyan onlarca zırhlı araç da olağanüstü güvenlik önlemleri altında Cizre'den geçerek Şırnak'a gitmek üzere yollarına devam etti. 

Abidin Yel

Etiketler: Cizre


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