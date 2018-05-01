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Cizre'de Evde Tüp Patladı 1 Ölü 9 Yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Katran Köyünde iki katlı bir evde meydana gelen patlamada 1 kişi öldü aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Cizrede Evde Tüp Patladı 1 Ölü 9 Yaralı

01 Mayıs 2018 01:56

Olay Cizre Nusaybin Karayolunun 15 km bulunan Katran Köyünde meydana geldi.Katran köyünde Mahmut Tak'a ait evin ikinci katında mutfak tüpü belirlenemeyen bir nedenden dolayı patladı.Patlamanın şiddetiyle iki katlı evin üst katı çöktü.Çökmenin etkisi ile evde bulunan 10 kişi enkazın altında kaldı.Yaşanan patlamanın ardından köylüler yaralıları çıkarmak için seferber oldu.Olay yerine yakın olan Katran Köyündeki askerlerinde yardıma gelmesi ile birlikte yaralılar enkaz altından çıkarılıp ambulanslarla Cizre,Silopi,Şırnak ve İdil'deki hastanelere sevk edildi.
Yaşanan patlamanın ardından olay yerine Şırnak Merkez ve ilçelerinden AFAD,UMKE,İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine kısa sürede ulaşan arama kurtarma ekipleri çalışmalara başlarken Şırnak Valisi Mehmet Aktaş,Cizre Kaymakamı Faik Arıcan,İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy,İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım,İlçe Emniyet Müdürü Güngör Yıldız,İlçe Jandarma Komutanı Serkan Baykan ile birlikte olay yerine gelip,incelemelerde bulundu.Olayla ilgili yetkililerden ve köylülerden bilgi alan Vali Aktaş,hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret etti.
Yaşanan olayda ev sahibi 65 yaşındaki Mahmut Tak öldü,aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 3'ü ağır toplam 9 kişide yaralandı.Olayın yaşandığı yerde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

 

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