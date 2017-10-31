Cizre’de EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Dün Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbarın değerlendirilmesi üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, Cizre ilçesi Cudi Mahallesi İdil Caddesi yakınlarında bulunan dere yatağı içerisinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne ait silah ve mühimmat olduğu değerlendirilmiştir. Bahse konu mevkide yapılan kazı çalışmalarında, 90,4 kilogram kahverengi nevi belirsiz taş/toz şeklinde patlayıcı madde, 38,4 kilogram beyaz renkli plastik patlayıcı, 50 adet savunma tipi parça tesirli el bombası gövdesi, 50 adet el bombası fünyesi ve 675 adet elektrikli kapsül ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir” denildi.

Melih Yiğit

