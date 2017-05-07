Diğer
Kategoriler

Cizre’de facia ucuz atlatıldı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkım kararı alınan bir bina daha çalışmaların sürdüğü sırada çöktü. Çökme anı cep telefonu kamerasına yansırken, bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar sağa sola kaçıştı.

Cizrede facia ucuz atlatıldı

07 Mayıs 2017 16:38
Cizre’de facia ucuz atlatıldı - Tıkla İzle

Olay, Cizre ilçesi Sur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkım kararı alınan ve boşaltılan 5 katlı bina, yıkım çalışmaları yapıldığı sırada çöktü. Çökme anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş makinesinin çalışma yaptığı sırada binanın çöktüğü, altında ve çevresinde bulunanların ise sağa sola kaçıştığı görüldü. Yolun ise sadece araçların geçişini engellemek için bir kamyonla kapatılması dikkat çekti.

Aynı mahallede önceki gün de yıkım çalışması yapılan 4 katlı bir otel çökmüş, çöken binanın çevresinde güvenlik önlemlerinin alınmaması tepkilere neden olmuştu. 

Azad Mendeş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!