Cizre'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, Cizre-Şırnak karayolunun 20'inci kilometresinde bulunan Kızılsu köyü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Eşi ve 4 çocuğu ile birlikte Şırnak’tan Cizre’ye gelmekte olan Hazım Hakseven yönetimindeki 47 PH 841 plakalı kamyonet, yokuş aşağı olan viraja geniş giren Vedat B. yönetimindeki 73 SA 394 plakalı tırın dorsesi ile çarpıştı. 6 kişinin içinde bulunduğu kamyonet çarpışmanın etkisi ile tır dorsesinin altında metrelerce sürüklendikten sonra şarampole devrildi. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Hazım Hakseven olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Leyla, çocukları Asım, Hazım, Havin ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Kaza ihbarı ile birlikte olay yerine Cizre ve Şırnak’tan AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Cizre ve Şırnak’taki hastanelere kaldırıldı. Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çocuklardan Asım Hakseven doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kardeşi Azad Hakseven’in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaralıdan Leyla Hakseven, hastanedeki tedavisinin ardından hayati tehlike endişesi ile Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden kamyonet sürücüsü Hazım Hakseven’in cenazesi AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkartılarak, otopsi için ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazadan sonra tır sürücüsü Vedat B. Şırnak'ta polise teslim oldu.

Polis ve jandarma ekipleri olası bir başka kazaya karşı yolda geniş güvenlik önlemleri alıp, araçların geçişine kontrollü bir şekilde izin verdi.

Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ile birlikte trafik normal akışına döndü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Abidin Yel

