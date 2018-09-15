Cizre'de yolcu midibüsü devrildi: 17 yaralı

Kaza, Cizre-Nusaybin karayolunun 45'inci kilometresinde bulunan Çığır mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cizre'den Diyarbakır'a gitmekte olan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 73 DL 898 plakalı yolcu midibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan devrildi. Kazada midibüste bulunan 17 kişi yaralandı. Cizre, İdil ve Nusaybin'den sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan karayolu otobüsün çekici tarafından kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Abidin Yel

