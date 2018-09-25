CK Enerji'den özel insanlara şarj istasyonu

CK Enerji tarafından 2016 yılında başlatılan ‘Hayatı Aydınlat' projesi, 5'inci etkinliğini gerçekleştirdi. CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalışanlarının ‘sesleriyle' destek verdiği ‘Hayatı Aydınlat' konseri, Günhan Özmen yönetiminde ve ünlü şarkıcı, söz yazarı Selami Şahin'in eşliğinde gerçekleşti. Ücretsiz olarak enerji dolumu yapılan bu istasyonlarla bir yandan engelli vatandaşların hayatın içinde yer almalarına destek verilirken diğer yandan da farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

Konser öncesinde konuşan CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, şirket olarak ‘Hayatı Aydınlat' projesini 3 yıldır sürdürdükleri bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, “Biz, özel insanlarımızı günlük yaşama daha çok katılmalarını sağlamak için ve dışarıda işleri olduğu zaman, işlerini gönül rahatlığıyla halletmeleri için sokağa, caddeye, metroya, ulaşım araçlarına gittikleri zaman bu binmiş oldukları akülü araçların şarjlarını doldurmalarına katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında akülü bisiklet şarj istasyonları kurduklarını vurgulayan Bakal, sözlerine şöyle devam etti: “Bu istasyonları bu güne kadar 13 noktada kurduk. Ağırlıklı olarak İstanbul metrosunun 35 kilometrelik güzergahında kurduk. Bu etkinlikteki amacımız 2019'un sonuna kadar bu sayıyı 25'e çıkarmak. 2019'da bir diğer hedefimiz, metrobüs duraklarına da bu tür istasyonları kurarak, bu sayıyı 25'e çıkarmak. Bu istasyon sayılarını 25'e çıkarttığımızda 140 kilometrelik bir hatta bu şarj istasyonları kurmuş olacağız. Bu gece yapacağımız etkinlikte kendi çalışanlarımızın bir yıldır hazırlandıkları bir etkinlik. Yılların eskitemediği ses sanatçımız Selami Şahin'e "Böyle bir projemiz var, bir konserimiz olacak" dediğimizde, böyle bir etkinliğe katılmaktan mutluluk duyacağını söyledi. Projemize katkı sağladıkları için Selami Şahin'e çok teşekkür ediyoruz".

Konsere katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da yaptığı açıklamada, CK Enerji'nin özel insanların birkaç saat değil de, dışarıda bir gün geçirsinler dediğini vurgulayarak, “Oraya bir şarj ünitesi yapalım ve onun üzerinden hızlı şarj yapsınlar. Dolayısıyla onlar şehri daha fazla hissetsinler, daha fazla bu hayatın içerisine karışsınlar ve mutlu olsunlar” dedi.

Fırat Aksoy