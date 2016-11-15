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ÇKS başvuru süresi uzatıldı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2016 ÇKS başvuru tamamlanma süresinin 30 Haziran’dan 31 Aralık 2016 tarihine ertelendiğini söyledi.


15 Kasım 2016 10:33

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, 30 Haziran 2016 tarihinde sona eren Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru süresi ile ilgili açıklama yaptı. Başvurunun uzatılması için yazılı ve şifahi girişimlerde bulunduklarını belirten Bayraktar, "Girişimlerimiz sonucu 2016 ÇKS başvuru tamamlanma süresi 30 Haziran’dan 31 Aralık 2016 tarihine ertelendi" diye konuştu.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, ÇKS Yönetmeliğine göre 2016 yılı ÇKS başvuru süresinin 30 Haziran 2016 tarihinde sona erdiğini belirterek, "Ancak, bu yıl son başvuru tarihinin Ramazan ayına denk gelmesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanan terör olayları nedeniyle çok sayıda çiftçimiz belirlenen sürede başvurusunu yapamamış ve verilen desteklerden faydalanma hakkını kaybetmişti" ifadelerini kullandı.
Çiftçilerin mağdur olmamaları için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına süre uzatımı yapılması için hem yazılı başvurular yaptıklarını hem de şifahi girişimlerde bulunduklarını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:
"Birliğimizin girişimleri sonuç vermiştir. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan ÇKS Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle ÇKS başvuru zamanı değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik ile 30 Haziran 2016 tarihinde sona eren 2016 yılı ÇKS başvuru süresi, 31 Aralık 2016 tarihine kadar uzatılmıştır. Çiftçilerimizin 2016 yılı başvuru süresi devam eden desteklerden faydalanabilmeleri için, olası sıkışıklıkları düşünerek son günü beklenmeden 31 Aralık 2016 tarihine kadar Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor."
Bayraktar, Eylül ayı itibariyle başlayan 2017 yılı ÇKS başvurularının ise 30 Haziran 2017 tarihine kadar devam edeceğini hatırlattı.


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