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CL-215 yangın söndürme uçakları İsrail’deki görevi başarıyla sürdürüyor

Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan, “İsrail’de geçtiğimiz Salı günü 13 noktada başlayan yangın büyük bir titizlikte söndürülmüştür. Bütün dünya konuya duyarlılığını göstermiştir. Perşembe gününden beri 46 saat uçan Ateş Kuşlarımız, 246 bin litre su ve köpük kullanmışlardır” dedi.

CL-215 yangın söndürme uçakları İsraildeki görevi başarıyla sürdürüyor

28 Kasım 2016 13:29

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve İsrail Başbakanı Netanyahu, Kudüs dahil toplam 13 yerde çıkan yangına müdahale eden Türk Hava Kurumu “Ateş Kuşları” ekibine teşekkür etti. Konuya ilişkin bilgi veren Türk Hava Kurumu, “46 saat uçan Ateş Kuşları, 246 bin litre su ve köpük kullandı. Kudüs dahil, 13 noktada çıkan yangına müdahale etmek için 3 adet CL-215 yangın söndürme uçağı İsrail’e gönderildi. CL-215 yangın söndürme uçakları Perşembe akşamından itibaren İsrail’deki yangına müdahale ediyor. Bu sezonda 417 yangına müdahale ederek bir rekora imza atan ‘Ateş Kuşları’ yangın sönene kadar İsrail’de kalacak. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve İsrail Başbakanı Netanyahu “Ateş Kuşları” ekip lideri kaptan pilot Erdoğan Aslantaş’ı uçakların yanına gelerek tebrik etti” değerlendirmesinde bulundu.

Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan, İçişleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte koordineli olarak yürütülen çalışmaların son derece başarılı geçtiğini belirterek, “Amfibik CL 215 yangın söndürme uçaklarımız son derece başarılı bir görevde bulunmuşlardır. Bütün ekip arkadaşlarımızı bende gönülden tebrik ediyorum. Başarılı çalışmalarını İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakanları da bizzat yanlarına gelerek kutlamışlardır. Gönül ister ki dünyanın neresinde olursa olsun orman yangınlarının hiç meydana gelmemesidir. Orman yangınlarıyla mücadele bir ibadet gibidir. İsrail’de geçtiğimiz Salı günü 13 noktada başlayan yangın büyük bir titizlikte söndürülmüştür. Bütün dünya konuya duyarlılığını göstermiştir. Perşembe gününden beri 46 saat uçan Ateş Kuşlarımız, 246 bin litre su ve köpük kullanmışlardır” diye konuştu.
CL-215 Amfibik Yangın Söndürme Uçağı, 6 ton su taşıma kapasitesine sahip, 10-12 saniyede deniz ve göl üzerinden su alarak kısa sürede göreve hazır hale gelebilen, su yüzeyine kısa mesafeli iniş-kalkış yapabilen ve havada uzun süre kalabilen bir uçaktır.

İlker Turak

 

Etiketler: CL-215


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