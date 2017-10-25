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Cleveland, Chicago’yu 119-112 mağlup etti

Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da karşı karşıya geldiği Chicago Bulls'u 119-112'lik skorla mağlup etti. Cleveland’da oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, Bullls’a karşı süre almadı.

Cleveland, Chicagoyu 119-112 mağlup etti

25 Ekim 2017 10:26

NBA’de normal sezona 6 karşılaşma ile devam edildi. Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da mücadele ettiği Chicago Bulls'u 119-112'lik skorla mağlup ederek, ligdeki 3. galibiyeti aldı. Cavaliers’ta LeBron James 34 sayı, 13 asist, Kevin Love 20 sayı, 12 ribaund ve Jeff Grenn 16 sayı, 2 asist ile maçı tamamladı. Bulls’ta ise Justin Holiday 25 sayı, 4 ribaund, Lauri Markkanen 19 sayı, 8 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Cleveland’da forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, müsabaka süre almadı.

Clippers’tan seri galibiyetler
Los Angeles Clippers, Staples Center'da oynadığı Utah Jazz'ı 102-84'lik skorla yendi ve üst üste 3. galibiyetini aldı. Clippers'ta Blake Griffin 22 sayı, 9 ribaund, Patrick Beverley 19 sayı, 5 asist ve DeAndrea Jordan 11 sayı, 18 ribaund ile katkı verdi. Utah'ta ise Donovan Mitchell 19 sayı, 25 ribaund ve Thabo Sefolosha 11 sayı, 12 ribaund mücadele etti. NBA'de heyecan 10 müsabaka ile devem edecek. Günün sonuçları ise şöyle:

Cleveland Cavaliers: 119 - Chicago Bulls: 112
Orlando Magic: 125 - Brooklyn Nets: 121
Boston Celtics: 110 - New York Knicks: 89
Minnesota Timberwolves: 107 - Indiana Pacers: 130
Portland Trail Blazers: 103 - New Orleans Pelicans: 93
Los Angeles Clippers: 102 - Utah Jazz: 84 

Oğuzhan Ort

 

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