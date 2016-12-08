NBA’de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile yaşandı. Houston Rockets, Toyota Center’da karşılaştığı Los Angeles Lakers’ı 134-95 mağlup ederek, üst üste 4. galibiyetini aldı. Houston’da Eric Gordon 26 sayı, 4 ribaund, James Harden 25 sayı, 8 asist ve Capela 12 sayı, 9 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Lakers’ta ise Lou Williams 24 sayı, 1 ribaund, Julius Randle 21 sayı, 10 ribaund ve Brandom Ingram 12 sayı, 7 ribaund ile oynadı.

WARRIORS’IN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Golden State Warriors, Staples Center’da mücadele ettiği Los Angeles Clippers’ı 115-98 mağlup ederek bu sezonki 19. galibiyetini aldı. Warriors’ta Klay Thompson 24 sayı, 4 ribaund, Draymond Green 22 sayı, 5 ribaund ve Stephen Curry 19 sayı, 6 asist ile oynadı. Clippers’ta ise Jamal Crawford 21 sayı, 4 asist ve Chris Paul 15 sayı, 6 ribaund ile takımına katkıda bulundu.

CLEVELAND’I IRVING VE LEBRON TAŞIDI

Cleveland Cavaliers, Madison Square Garden’da karşı karşıya geldiği New York Knicks’i 126-94 mağlup etti. Bu sezon deplasmandaki 6. galibiyetini alan Cleveland’da Kyrie Irving 28 sayı, 6 asist, Lebron James 25 sayı, 7 asist ve Kevin Love 21 sayı, 4 ribaund ile mücadele etti. Knicks’te ise Brandon Jennings 16 sayı, 4 ribaund ve Courtney Lee 15 sayı, 5 asist ile takımına katkıda bulundu.

NBA’de oynanan karşılaşmaların toplu sonuçları:

Charlotte Hornets: 87 - Detroit Pistons: 77

Orlando Magic: 87 - Boston Celtics: 117

Atlanta Hawks: 103 - Miami Heat: 95

Brooklyn Nets: 116 - Denver Nuggets: 111

Houston Rockets: 134 - Los Angeles Lakers: 95

Milwaukee Bucks: 115 - Portland Trail Blazers: 107

New York Knicks: 94 - Cleveland Cavaliers: 126

Dallas Mavericks: 89 - Sacramento Kings: 120

Phoenix Suns: 94 - Indiana Pacers: 109

Los Angeles Clippers: 98 - Golden State Warriors: 115