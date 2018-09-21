Cliff Diving'de şampiyon belli oluyor

Kayalıklardan buz gibi suya atlayan cesur sporcular, bu sezon yeteneklerini son kez sergileyecek ve atlayışlar sonunda şampiyon belli olacak. Sezonun son yarışı, Pazar günü İtalya'nın Adriyatik Denizi kıyısındaki Polignano a Mare kasabasında gerçekleştirilecek.

Sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklarla en yüksek köprülerden serin sulara atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving'de heyecan en üst seviyeye ulaştı. Dünyanın en güzel lokasyonlarında düzenlenen organizasyon, İtalya'da Adriyatikkıyısının güzel manzaralı minik ve güzel kasabasıPolignano a Mare'de son bulacak ve 2018 yılının şampiyonu burada belli olacak. Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun son yarışı öncesi hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde büyük bir rekabet var. Genel klasmanda ilk iki sırada yer alan sporcuların arasında sadece 20 puan fark bulunuyor.

Erkeklerde zirvede 810 puanla Büyük Britanyalı Gary Hunt yer alırken onu 20 puan geriden ABD'li Steven LoBue takip ediyor. Kadınlarda ise Meksikalı Adriana Jimenez 650 puanla ilk sırada. Avustralyalı Rhiannan Iffland'ın ise 630 puanla ikinci sırada.

Sezonun son yarışı sadece şampiyonu belirlemeyecek. Genel klasmanda erkeklerde ilk 5'i, kadınlarda da ilk 4'ü garantileyen isimler gelecek sezon elemelerde yer almadan direkt Red Bull Cliff Diving'de yarışmaya hak kazanacak.