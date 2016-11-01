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Clinton: İnsanlar FBI’ı sorguluyor

ABD Başkan adayı Hilary Clinton, Adalet Bakanlığının FBI’ya Clinton’un maillerini soruşturma izni vermesinin ardından, “Bazı insanlar FBI’ın elinde delil olmadan neden seçime dahil olmaya çalıştığını sorguluyor” dedi.

Clinton: İnsanlar FBIı sorguluyor

01 Kasım 2016 19:06

ABD’de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokratların başkan adayı Hilary Clinron’un mail skandalı sürüyor. FBI Direktörü James Comey, geçtiğimiz hafta ABD Kongresine gönderdiği mektupta, Clinton’un en yakın danışmanlarından Huma Abedin ile eşi eski Kongre üyesi Anthony Weiner’a ait bilgisayarda çok sayıda e-postanın Clinton dosyasıyla ilgili olabileceğini kaydetmiş, ABD Adalet Bakanlığı da FBI’a araştırma izni vermişti. Bunun üzerine açıklamada bulunan Clinton, bazı insanların FBI’ın elinde delil olmadan neden seçime dahil olmaya çalıştığını sorguladığını belirterek, bundan bir şey çıkmayacağını bildirdi. 

Etiketler: ABD Başkan adayı Hilary Clinton, Adalet Bakanlığı, FBI, FBI Direktörü James Comey


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