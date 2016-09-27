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Clinton ve Trump, televizyon düellosunda kozlarını paylaştı

ABD’de Kasım ayında yapılacak Başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile bir televizyon tartışmasında karşı karşıya gelen Demokratların başkan adayı Hillary Clinton, “Arap ve Kürt ortaklarımızı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Clinton ve Trump, televizyon düellosunda kozlarını paylaştı

27 Eylül 2016 09:34
Clinton ve Trump, televizyon düellosunda kozlarını paylaştı - Tıkla İzle

ABD’de Kasım ayında yapılacak Başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Hillary Clinton, ilk kez bir televizyon tartışmasında karşı karşıya geldi. İki başkan adayının New York’ta gerçekleştirdiği programı yaklaşık 100 milyon kişi izledi. Trump, Clinton’ı başkan olmak için uygun mizaca sahip olmamakla suçlarken, Clinton’ın ise vergi kayıtlarını açıklamadığını söyledi. İkili arasında zaman zaman ilginç konuşmalar da gerçekleşti. Clinton, “Bu akşamın sonunda bugüne kadar yapılan her şeyle suçlanacakmışım gibi geliyor” derken, Trump “Neden olmasın?” yanıtını verdi.

Cumhuriyetçi aday Trump, programın moderatörü Lester Holt’un vergi kayıtlarını açıklamamasını gündeme getirmesiyle savunmaya geçti. Rutin denetim altında olduğunu iddia eden Trump, Clinton’un özel elektronik postalarıyla ilgili soruşturma sırasında silinen 33 bin maili açıklarsa kendisinin de vergi kayıtlarını açıklayabileceğini dile getirdi.

Trump, Hillary Clinton’un başkan olmak için yeteri kadar dayanıklı olmadığını dile getirirken, Clinton ise Dışişleri Başkanlığı döneminde 112 ülkeyi ziyaret ettiğini ifade etti. Cumhuriyetçilerin adayı Trump, Afrika kökenli Amerikalıların, ABD’de cehennemde yaşadığını dile getirirken, “Tüm yetişkin hayatında DAEŞ ile savaşıyorsun” diyerek Clinton’la alay etti.

Terör örgütü DAEŞ ile mücadeleye değinen Hillary Clinton örgüte karşı hava saldırılarını yoğunlaşması gerektiğini kaydederek, “Örgütün Rakka’dan çıkarılabilmesi için Arap ve Kürt ortaklarımızı desteklemeye devam edeceğiz” dedi. Clinton, ordunun Irak’ta askeri eğitim verdiğini sözlerine ekleyerek, “Bir yıl içinde DAEŞ’i Irak’tan atmış olacağımızı umuyorum” ifadelerini kullandı.

Clinton: “Irkçı davranışlar konusunda uzun bir sabıkası var”

İki başkan arasında yaşanan tartışma konularından biride ABD Başkanı Barack Obama’nın doğum yeriydi. Trump için “Irkçı davranışlar konusunda uzun bir sabıkası var” diyen Clinton, bunun ilk Afrika kökenli Amerikan başkanına yönelik “çok incitici” bir yalan olduğunu söyledi.

Trump’ın daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i öven ifadelerini de gündeme getiren Hillary Clinton, bu konuda Trump’ı eleştirerek, “Bu kabul edilemez. Donald, başkomutan olmak için yetersiz” dedi.
Tartışma, 8 Kasım’da yapılacak seçim öncesinde adayların karşı karşıya geldiği üç televizyon tartışmasından biriydi. 

Etiketler: ABD, başkanlık yarışı, Clinton, izle, televizyon düellosu, Trump


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