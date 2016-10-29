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Clinton’dan, FBI’ya yanıt

ABD Başkan Adayı Hiliary Clinton, FBI Başkanı James Comey’ın Clinton’un e-maillerine yönelik yeni bir soruşturma açılacağını duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, tüm gerçeklerin tam ve eksiksiz bir şekilde açıklanması gerektiğini ifade ederek kendinden emin olduğunu söyledi.

Clintondan, FBIya yanıt

29 Ekim 2016 10:45

ABD’de Kasım ayında yapılacak Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçilerin Adayı Donald Trump ile Demokratların adayı Hilary Clinton arasındaki başkanlık yarısı devam ederken Hilary Clinton’a yönelik mail suçlaması devam ediyor. FBI Başkanı James Comey, Clinton’a yönelik soruşturma dosyasını ilgilendirecek yeni yazışmalara ulaştıklarını ve soruşturmanın yeniden açıldığını duyurdu. Bunu gerektirecek bir bulgu olmadığını ve kendinden emin olduğunu ifade eden Clinton ise, FBI Başkanını yeni soruşturma konusunda halka açıklama çağrısında bulunarak, “Amerikan halkı, gerçekleri tam ve eksiksiz bir şekilde öğrenmeyi hak ediyor. FBI, bu konudaki sorunu herhangi bir gecikme olmadan bunu açıklamak zorunda. Ortaya çıkaracakları şeyin Temmuz ayındaki sonucu değiştirmeyeceğinden eminim” dedi.

Hilary Clinton’un tek rakibi Donald Trump ise FBI soruşturmasının, 1970 yılında Başkan Richard Nixon’un istifası ile sonuçlanan Watergate Skandalı’ndan daha büyük siyasi skandal olduğunu savundu. Iowa’da destekçilerine seslenen Trump, “Herkes, adaletin yerini gelmesini umuyor” dedi.
FBI Başkanı Comey, Temmuz ayında yaptığı açıklamada Clinton’un Dışişleri Bakanı olduğu dönemde kişisel mail hesabı üzerinden devlete ait bazı gizli belgelerin bulunduğunu ancak Clinton’un yargılanmasına gerek olmadığını ifade etmişti.
 


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