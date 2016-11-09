Hilary Clinton’un kampanya şefi John Podesta, New York’taki Clinton taraftarlarına seslendi. Podesta, “Biraz daha bekleyeceğiz” dedi. Taraftarlarından evlerine gitmelerini isteyen John Podesta, oyların yeniden sayımını bekleyeceklerini ifade etti.
Hilary Clinton’un kampanya şefi John Podesta, New York’taki Clinton taraftarlarına seslendi. Podesta, “Biraz daha bekleyeceğiz” dedi. Taraftarlarından evlerine gitmelerini isteyen John Podesta, oyların yeniden sayımını bekleyeceklerini ifade etti.
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