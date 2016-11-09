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Clinton’un kampanya şefi: 'Oyların yeniden sayımını bekleyeceğiz'

Demokratların adayı Hilary Clinton’un kampanya şefi John Podesta, oyların yeniden sayımını bekleyeceklerini söyledi.

Clintonun kampanya şefi: Oyların yeniden sayımını bekleyeceğiz

09 Kasım 2016 10:23

Hilary Clinton’un kampanya şefi John Podesta, New York’taki Clinton taraftarlarına seslendi. Podesta, “Biraz daha bekleyeceğiz” dedi. Taraftarlarından evlerine gitmelerini isteyen John Podesta, oyların yeniden sayımını bekleyeceklerini ifade etti. 

Etiketler: Clinton


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