Club Brugee 3-3 Başakşehir maçı özet (Club Brugee Başakşehir Şampiyonlar Ligi)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaştı. Mücadele 3-3’lük eşitlikle sona erdi.

Club Brugee 3-3 Başakşehir

Maçtan dakikalar

5. dakikada Refaelov’un pası ile ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Bonaventure yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0

16. dakikada ceza yayının gerisinden Stefano Denswil’in kullandığı serbest vuruşta top sağ köşeden ağlarla buluştu. 2-0

35. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Eljero Elia’nın şutunda top yandan auta gitti.

37. dakikada Adebayor’un pasında ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Visca’nın ceza sahasına girer girmez sert şutunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

48. dakikada sol kanattan Mahmut’un ortasında penaltı noktası üzerinde Adebayor’un indirdiği top Mossoro’dan sekerek Elia’nın önünde kaldı. Bu oyuncusun şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

59. dakikada sağ çaprazda rakibini çalımlayarak geçen Mahmut’un pasında ceza yayı gerisinde topla buluşan Mossoro’nun şutunda top ağlara gitti. 2-1

64. dakikada Attamah’ın defansın arkasına attığı uzun topla buluşan Elia kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-2

74. dakikada Edin Visca’nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mossoro, topu ağlarla buluşturdu. 2-3

79. dakikada ceza yayı sağ çaprazından Denswill’in kullandığı serbest vuruşta top filelere gitti. 3-3

Stat: Jan Breydel

Hakemler: Paolo Mazzoleni xx, Fabiano Preti xx, Giacomo Paganessi xx

Club Brugge: Horvath x, Stefano Denswil xx, Brandon Mechele xx, Björn Engels xx, Ruud Vormer x, Laurens de Bock xx, (Ahmed Touba dk. 59 x), Helibelton Palacios xx, Nakamba xx, Bonaventure xx (Jose Izquierdo dk. 62 x), Lior Refaelov x (Vanaken dk. 75 x), Jeremy Perbet xx

Yedekler: Hubert, Timmy Simons, Thibault Vlietinck, Jelle Vossen

Teknik Direktör: Ivan Leko

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan x, Gael Clichy, Epureanu xxx, Attamah xxx, Junior Caiçara xx, Elia xx (Napoleoni dk. 89 ?), Mahmut Tekdemir xxx, Mossoro xxx, Edin Visca xx (Tunay Torun dk. 82 ?), Emre Belözoğlu xx (Gökhan İnler dk. 77 x), Adebayor xx

Yedekler: Faruk Çakır, Alparslan Erdem, Manuel Da Costa, Cikalleshi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Bonaventure (dk. 5), Stefano Denswil (dk. 16) (Club Brugge), Mossoro (dk. 59 ve 74), Elia (dk. 64) (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Epureanu (Medipol Başakşehir)

"İYİ SKOR ALACAĞIZ"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı maça yönelik olarak, “Tarihimizde ilk defa Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağız. İyi sonuç ve iyi oyunu hedefliyoruz. Brugge’un son oynadığı AZ Alkmaar ve Athletic Bilbao maçlarını seyrettirdik ve analizini yaptık” derken kaptan Emre Belözoğlu ise, “Kolay bir maç olmayacak. Ülke futbolunu en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Biz iyi konsantre olduk, rakibimize iyi çalıştık” sözlerini kullandı.