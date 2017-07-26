Club Brugee Başakşehir maçı canlı izle Başakşehir maçı şifresiz A Spor canlı izle| (Brugee Başakşehir Şampiyonlar Ligi)

Brugge ile Başakşehir karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Club Brugge ile Medipol Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 26 Temmuz Çarşamba (bugün) günü Belçika'nın Bruges kentindeki Jan Breydel Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak, A spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Türk futbolu için bugün önemli bir gece. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Belçika’nın Club Brugge takımına misafir olacak. Amaç 2 Ağustos Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak rövanş için avantaj elde etmek. Kadrosuna önemli takviyeler yapan Abdullah Avcı’nın takımı ilki başarma peşinde. Avrupa arenasında bugüne kadar 6 maç oynayan turuncu-lacivertliler henüz kazanamadı. 6 maçta 4 defa mağlup olurken, 2 kere de berabere kaldı. Bu gece ise bir ilk yaşama vakti. Hem kendi adına hem de rakip adına. C. Brugge de Türk takımlarına karşı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde edip hiç mağlup olmadı. Dileğimiz bu gece yenilgiyle tanışması. Bu arada C. Brugge’ün liginin de hafta sonu başlayacağını belirtelim.

CLUB BRUGGE-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, Club Brugge deplasmanına konuk olacak. 26 Temmuz Çarşamba akşamı TSİ 22.00'da Belçika'da Jan Breydelstadion'da oynanacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu hakemlerinden Paolo Mazzoleni yönetecek. Fabiano Preti ve Giacomo Paganessi'nin yardımcı hakem olarak görev yapacakları karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Pairetto olacak. Futbolseverler Club Brugge-Başakşehir maçını A Spor'dan şifresiz ve canlı izleyebilecekler.

İYİ SKOR ALACAĞIZ

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı maça yönelik olarak, “Tarihimizde ilk defa Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağız. İyi sonuç ve iyi oyunu hedefliyoruz. Brugge’un son oynadığı AZ Alkmaar ve Athletic Bilbao maçlarını seyrettirdik ve analizini yaptık” derken kaptan Emre Belözoğlu ise, “Kolay bir maç olmayacak. Ülke futbolunu en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Biz iyi konsantre olduk, rakibimize iyi çalıştık” sözlerini kullandı.