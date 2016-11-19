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CNR Emlak Zirvesi’nde Kentsel Dönüşüm masaya yatırıldı

Gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisine katkı sağlaması amacıyla düzenlenen CNR Emlak Zirvesi 2016’ya, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkelerinden yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. Zirvedeki etkinlik kapsamında düzenlenen oturumda “Kentsel Dönüşümde Yeni Çözümler ve Trendler” konusu masaya yatırıldı.


19 Kasım 2016 13:02

CNR Emlak Zirvesi 2016 kapsamında düzenlenen oturumda “Kentsel Dönüşümde Yeni Çözümler ve Trendler” konusu oturumda masaya yatırıldı.
Bloomberg HT Haber Koordinatörü Ali Çağatay’ın Moderatörlüğünü yaptığı Yeşilköy CNR EXPO’daki oturumda Bağcılar’daki dönüşüm çalışmasıyla ilgili bilgi veren Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Evren Erteğin, dönüşümün tasarımdan ayrılmaması gerektiğini söyledi. İlk defa ülkemizde planlama, uygulama ve dönüşümü uygulayan yerel belediye olduklarının altını çizen Erteğin, 1992’de belediye statüsü kazanan ilçenin geçmişte yanlış planda inşa edildiğini ifade etti.

“Dönüşümde şeffaflık ve katılımcılığa önem veriyoruz”
Bağcılar’da projenin yüzde 100 mutabakatla yerinde dönüşüm olarak devam ettiğini de anlatan Erteğin, bununla birlikte sosyal dönüşümü de gerçekleştirdiklerini belirtti. Erteğin, şöyle konuştu:
“Önce insan, şeffaflık ve katılımcılık diyen Başkanımız Lokman Çağırıcı, yerinde dönüşümün olmazsa olmazımız olduğunu vurguluyor.”
İstanbul’da emlak artışı gösteren ilk 3’ün içerisinde yer alan bir ilçe olduklarını da kaydeden Erteğin, sosyal problemlerin çözümü için fiziki altyapının yeterli olması gerektiğini söyledi. 6306 sayılı yasanın çıkmasıyla 5 bölgeyi riskli alan ilan ettiklerini ve 14 cami, 25 okul ile başka donatı alanlarını dönüştürüldüğünü hatırlatan Erteğin, “Bağcılar Belediyesi olarak hemşehrilerimizle işbirliği yaparak 4 bin 600 bağımsız birimi dönüştürdük. Otoparklı, yeşil alanı olan binalar inşa ediyoruz” dedi.

“Tarihi kimliği korumaya çalışıyoruz”
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Osmanlı ve Osmanlı öncesi eserlere sahip bir ilçe olduklarını vurgulayarak, “Tarihi kimliği ayakta tutmaya çalışıyoruz” dedi.
İleriye dönük yaşam alanları oluşturulmasının önemine dikkat çeken Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal ise yeniden yapılanmayla kamu yararının gözetilmesi gerektiğini kaydetti. Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Sezai Köse de, hükümetin desteğiyle dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Dalfin Finansal ve Kurumsal Çözümler’den Bahadır Dalkılıç ise projenin önemi dikkat çekerek, kurumsal çözümlerle ilgili bilgilerini paylaştı.
 


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