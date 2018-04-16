Coachella nedir? Coachella 2018 festivali nerede? Coachella festivali ne?

Peki Coachella nedir, bilet fiyatları nasıl? Coachella 2018 festivali nerede? İşte Coachella festivali hakkında her şey... Coachella festivali son zamanların en gözde festivallerinden biri oldu. Türkiye'de ki tüm ünlülerin sosyal medya hesabından gördüğümüz fotoğraflardan onların Coachella festivalinde olduğunu anlamak çok ta zor değil. Dünyanın en büyük müzik festivali olan Coachella her sene düzenleniyor. Festivalin 2018 ayağına Türkiye'den ünlü isimler çıkarma yaptı. Hacı Sabancı, Hadise, Murat Boz festivaldeki yerini aldı. Oyuncu Hande Erçel ile popçu sevgilisi Murat Dalkılıç günler öncesinden Amerika'ya gitti. Burcu Esmersoy'a ise nişanlısı Berk Suyabatmaz eşlik etti. Şeyma Subaşı da festivale katılan isimler arasında yer aldı.Festivalde Hadise'ye kız kardeşi Derya Açıkgöz eşlik etti. Sahne alacak sanatçılar hakkında aylar öncesinden konuşulmaya başlanıyor. Bu festivali diğerlerinden ayıran diğer bir özellik de alanda satılan yiyecekler. Coachella’da satılan dondurmalar, donutlar ve peynirli patates kızartmaları ciddi anlamda ün yapmış durumda. Son olarak çadırlar, konsept dekorasyonlar ve devasa dönme dolabı ile Coachella, Instagram tutkunları için tam bir cennet.

COACHELLA NEDİR?

Coachella dünyanın en büyük müzik festivali ve her sene düzenleniyor. Tanıdığınız tanımadığınız bütün ünlüler oraya akın ediyor. Sahne alacak sanatçılar hakkında aylar öncesinden konuşulmaya başlanıyor.

COACHELLA FESTİVALİ NEREDE?

Güney Kaliforniya’nın Colorado Çölü bölgesindeki Indio’da nisan ayında iki hafta sonu yapılıyor. 1999’da düzenlenmeye başlanan, iki yıl ara verip 2001’de gelenekselleşen ve 2012’den beri iki hafta sonuna yayılan bir festival.